الإثنين 2026-02-02 01:09 ص

الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الأحد، 01-02-2026 11:26 م

الوكيل الإخباري-   أدان الاتحاد الأوروبي، الاحد، الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن مئات الفلسطينيين استشهدوا وجُرحوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن حماية المدنيين واجب في كل مكان وزمان.

 
 


