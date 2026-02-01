الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أدان الاتحاد الأوروبي، الاحد، الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن مئات الفلسطينيين استشهدوا وجُرحوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اضافة اعلان