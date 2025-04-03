الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة رداً على قرارات ترمب الجمركية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 03-04-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يجهّز حزمة من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العديد من الدول، والتي اعتُبرت "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.

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ونقلت صحيفة الإندبندنت عن بيان تلاه مسؤولون أوروبيون خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لأوزبكستان، أن فون دير لاين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم المفروضة على الصلب"، مشيرة إلى أن بروكسل تستعد لاتخاذ مزيد من التدابير لحماية مصالحها وشركاتها إذا فشلت المفاوضات.

 
gnews

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