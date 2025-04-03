الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة رداً على قرارات ترمب الجمركية

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يجهّز حزمة من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العديد من الدول، والتي اعتُبرت "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.

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