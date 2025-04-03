الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة رداً على قرارات ترمب الجمركية

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن بيان تلاه مسؤولون أوروبيون خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لأوزبكستان، أن فون دير لاين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم المفروضة على الصلب"، مشيرة إلى أن بروكسل تستعد لاتخاذ مزيد من التدابير لحماية مصالحها وشركاتها إذا فشلت المفاوضات.
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