الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا.



وقالت: "الأسبوع الماضي اعتمدنا الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات، وهي تشمل إجراءات ضد "أسطول الظل" الروسي قنوات التحايل (على العقوبات)، ويجري الآن إعداد الحزمة السادسة عشرة".



وتعليقا على حزمة العقوبات الأوروبية الـ15، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنها غير قانونية، وإن موسكو ستقوم بتحليل هذه الإجراءات ولن تتأخر في الرد عليها.

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وأضافت: "هذه الإجراءات غير قانونية وموجهة ضد المشغلين الاقتصاديين والشخصيات العامة الروسية والأجنبية على السواء... تواصل بروكسل إلحاق الضرر ببلدنا بقرار يشكل في الأساس تهديدا إضافيا لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد العالمي".



يذكر أن العقوبات المفروضة على روسيا قد ارتدت سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.