الأربعاء 2025-05-21 04:58 م
 

الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد حزمة عقوبات جديدة أكثر تشددا ضد روسيا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي بدء العمل على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بهدف تصعيد الضغوط عليها في ملف الأزمة الأوكرانية.

وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، أن الحزمة القادمة ستكون "أكثر تشددا" من الحزم السابقة، مشددة على أن الاتحاد سيواصل الضغط حتى تحقيق وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط.

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وأشارت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات أصبحت بالنسبة لبروكسل "دواء مهدئا"، محذرة من أن هذه الإجراءات أحادية الجانب أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تدهور الوضع الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.


وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات مستمرة داخل الدول الغربية حول مدى فعالية العقوبات، مع تأكيد على ضرورة الحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا حتى الوصول إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة.


وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادقوا أمس الثلاثاء على الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 17 فردا و58 كيانا قانونيا، بينها 6 شركات صينية، إضافة إلى شركتين إماراتيتين وشركة بيلاروسية واحدة.


كما طالت العقوبات الجديدة نحو 200 سفينة يزعم انتماؤها إلى ما يسمى "أسطول الظل" الروسي.

 

RT

 
gnews

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