الثلاثاء 2025-05-20 08:33 م
 

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

علم سوريا
علم سوريا
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.اضافة اعلان


وجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الشكر للاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وقال الشيباني في منشور على منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار".

وأضاف: "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".
 
gnews

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