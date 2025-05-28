الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعات سورية مسؤولة عن العنف في آذار الماضي

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الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين اثنين مسؤولين عن أعمال العنف الدموية التي هزت سوريا في آذار/مارس، وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية. اضافة اعلان





وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها استهدفت بهذه العقوبات (تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد) لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في آذار/مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.