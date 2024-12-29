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الاتحاد الأوروبي ينتقد تدمير آخر مستشفى في شمالي غزة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
الأحد، 29-12-2024 01:21 ص
الوكيل الإخباري-   أشارت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى أن تدمير آخر مستشفى رئيس في شمال غزة وإخلاءه بالقوة يعدّ أمرا غير مقبول.اضافة اعلان


وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
 
gnews

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