الاتحاد الأوروبي ينتقد تدمير آخر مستشفى في شمالي غزة

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الوكيل الإخباري- أشارت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى أن تدمير آخر مستشفى رئيس في شمال غزة وإخلاءه بالقوة يعدّ أمرا غير مقبول. اضافة اعلان





وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.