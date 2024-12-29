الاتحاد الأوروبي ينتقد تدمير آخر مستشفى في شمالي غزة

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
جورجيا تشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وسط احتجاجات المعارضة
-
جورجيا.. زورابيشفيلي تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها
-
نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا
-
رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية
-
الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة
-
إيران: 2025 سيكون عاما مهما لقضيتنا النووية
-
انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا
-
مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن "صفقة مصغرة"