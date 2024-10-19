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الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 19-10-2024 05:04 م

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى تعزيز تفويض مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

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وقال بوريل في تصريحات عقب اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا: "يجب أن تحظى قوات الأمم المتحدة بالاحترام في أنحاء العالم" .

 
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