الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

الوكيل الإخباري- دعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى تعزيز تفويض مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

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