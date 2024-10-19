الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

وقال بوريل في تصريحات عقب اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا: "يجب أن تحظى قوات الأمم المتحدة بالاحترام في أنحاء العالم" .
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