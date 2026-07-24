الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعين سعدية زاهدي مديرة جديدة له

وستتولى زاهدي، التي تحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من كلية سميث، وشهادة ماجستير في الاقتصاد الدولي من معهد الدراسات العليا، وشهادة ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، مهام المنصب اعتبارا من 1 تشرين الثاني، حسبما ذكر الاتحاد في بيان صحفي.
ويأتي اختيار الاتحاد لهذه الخبيرة الاقتصادية باكستانية المولد، وهي شخصية من خارج قطاع الطيران، في وقت تواجه فيه شركات القطاع تحديات على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن مئة دولار للبرميل بسبب الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط. وهي تحمل الجنسيتين السويسرية والباكستانية.
وستواجه زاهدي خلال شغلها للمنصب نقاشات حول الحد من التلوث الناجم عن الرحلات الجوية، في وقت صار فيه الهدف الرئيسي لشركات الطيران، المتمثل في الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، معرضا للخطر؛ بسبب النقص في الطائرات الجديدة ذات الكفاءة العالية ووقود الطائرات الصديق للبيئة.
-
أخبار متعلقة
-
تصعيد إيراني أميركي وتهديدات تطال الملاحة البحرية وإمدادات النفط
-
ترامب يعترف بأن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية
-
تحقيق مع عنصر بالخدمة السرية الأميركية مكلّف بحماية فانس
-
الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو
-
إطلاق صافرات الإنذار في الكويت
-
المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
-
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب رفعت مستوى تأهب سلاح الجو والدفاعات الجوية والاستخبارات العسكرية
-
ترامب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي