الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعين سعدية زاهدي مديرة جديدة له

12:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الخميس، تعيين سعدية زاهدي المديرة الإدارية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منصب المديرة العامة له، كأول امرأة تشغل منصب المديرة العامة للاتحاد، بعد انضمام المدير الحالي ويلي والش إلى شركة الطيران الهندية "إنديجو". اضافة اعلان





وستتولى زاهدي، التي تحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من كلية سميث، وشهادة ماجستير في الاقتصاد الدولي من معهد الدراسات العليا، وشهادة ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، مهام المنصب اعتبارا من 1 تشرين الثاني، حسبما ذكر الاتحاد في بيان صحفي.



ويأتي اختيار الاتحاد لهذه الخبيرة الاقتصادية باكستانية المولد، وهي شخصية من خارج قطاع الطيران، في وقت تواجه فيه شركات القطاع تحديات على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن مئة دولار للبرميل بسبب الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط. وهي تحمل الجنسيتين السويسرية والباكستانية.



وستواجه زاهدي خلال شغلها للمنصب نقاشات حول الحد من التلوث الناجم عن الرحلات الجوية، في وقت صار فيه الهدف الرئيسي لشركات الطيران، المتمثل في الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، معرضا للخطر؛ بسبب النقص في الطائرات الجديدة ذات الكفاءة العالية ووقود الطائرات الصديق للبيئة.





