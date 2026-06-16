الاتفاق الإيراني الأميركي سيوقع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا

الوكيل الإخباري- تقام مراسم توقيع مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطلّ على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء.

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