الاتفاق الإيراني الأميركي سيوقع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا

وقالت الوزارة "في هذه المرحلة، من المقرّر أن يتم التوقيع الجمعة 19 حزيران في بورغنشتوك"، مضيفة أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، "وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".
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