الثلاثاء 2026-06-16 06:03 م

الاتفاق الإيراني الأميركي سيوقع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وايران
 
الثلاثاء، 16-06-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري-   تقام مراسم توقيع مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطلّ على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء.

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وقالت الوزارة "في هذه المرحلة، من المقرّر أن يتم التوقيع الجمعة 19 حزيران في بورغنشتوك"، مضيفة أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، "وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

 
 


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