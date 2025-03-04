الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

الوكيل الإخباري- بحث الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والبيان الختامي المقرر إصداره في ختام القمة.

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