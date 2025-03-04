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الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الثلاثاء، 04-03-2025 12:04 ص

الوكيل الإخباري-    بحث الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والبيان الختامي المقرر إصداره في ختام القمة.

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كما ناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة التي تأتي تأكيداً على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإعادة إعمار غزة

 
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