الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

كما ناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة التي تأتي تأكيداً على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإعادة إعمار غزة
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