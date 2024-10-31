الاحتلال: إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود المصرية

وقال الجيش في بيان إن قواته "رصدت مساء أمس، الأربعاء، طائرة مسيرة (درون) تعبر من الأراضي المصرية إلى إسرائيل في منطقة قيادة باران، أحد الألوية التابعة للجيش الإسرائيلي والمكلف بحماية منطقة الحدود مع مصر".
وأفاد بأنه "عقب رصد الطائرة، قامت قوات الجيش بإسقاطها، حيث عثرت على متنها على أربعة بنادق ومسدس"، مضيفا: "تم تحويل الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة القضية".
تجدر الإشارة إلى تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من مصر، الأمر الذي يعتبره الجيش الإسرائيلي أنه يشكل "تحديا أمنيا"، علما بأنه خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن إحباط العديد من محاولات التهريب.
وتعتبر هذه المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها محاولة تهريب أسلحة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية باستخدام طائرة مسيرة. فيما يبدو أنه "أسلوب جديد" بات يتبعه المهربون، بعد سنوات من عمليات تهريب المخدرات.
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