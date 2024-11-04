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الاحتلال : إصابة 5261 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 04-11-2024 06:56 م
الوكيل الإخباري-   أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة و9 في معارك جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال أن 277 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم على جبهتي غزة ولبنان، جروح 28 منهم خطيرة، مشيرا إلى إصابة 5261 ضابطا وجنديا، من بينهم 774 جروحهم خطيرة، وذلك منذ بداية الحرب.
 
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