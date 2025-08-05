الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل. اضافة اعلان





وتطلق جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن البحري.



وقال الحوثيون مرارا إن هجماتهم هي عمل تضامني مع الفلسطينيين في غزة.



وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران من صواريخ وطائرات مسيرة أو سقطت قبل بلوغ أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات ردا على تلك الهجمات.