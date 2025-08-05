الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وتطلق جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن البحري.
وقال الحوثيون مرارا إن هجماتهم هي عمل تضامني مع الفلسطينيين في غزة.
وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران من صواريخ وطائرات مسيرة أو سقطت قبل بلوغ أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات ردا على تلك الهجمات.
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