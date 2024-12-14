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الاحتلال: هاجمنا منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان، وموجهة نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم السبت: "هاجمت طائرة لسلاح الجو منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية منتهكة تفاهمات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف: "يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في لبنان ومنتشرا في منطقة جنوب لبنان ومتحركا ضد كل تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

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وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته عثرت على مخبأ كبير للأسلحة بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان.

كما أشار مساء الخميس، إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مجموعة من مقاتلي "حزب الله" كانوا ينشطون في منطقة جنوب لبنان.

 

روسيا اليوم

 
gnews

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