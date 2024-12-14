الاحتلال: هاجمنا منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم السبت: "هاجمت طائرة لسلاح الجو منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية منتهكة تفاهمات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
وأضاف: "يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في لبنان ومنتشرا في منطقة جنوب لبنان ومتحركا ضد كل تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
كما أشار مساء الخميس، إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مجموعة من مقاتلي "حزب الله" كانوا ينشطون في منطقة جنوب لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟
-
غرق مهاجر ومخاوف من فقد آخرين بعد انقلاب قارب قبالة اليونان
-
أوكرانيا تطلب الكهرباء من 5 دول مجاورة
-
الأمن العام اللبناني يفرض قيودا جديدة على دخول السوريين إلى لبنان
-
مرشح الحزب الحاكم يفوز بمنصب رئيس جورجيا
-
الأمير أندرو يعود إلى الواجهة... شخص مقرّب منه يشتبه في تجسسه لصالح الصين
-
بعد تأييد البرلمان لعزله .. رئيس كوريا الجنوبية: "أنا محبط.. وسأتنحى"
-
الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد 1375 جنديا خلال يوم