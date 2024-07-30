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الاحتلال يتبنى اغتيال عنصر من حزب الله والأخير ينعاه

شعار حزب الله اللبناني
شعار حزب الله اللبناني
الثلاثاء، 30-07-2024 12:30 م

 

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه نفذ خلال الليل سلسلة من الضربات في جنوب لبنان أدت إلى اغتيال أحد عناصر "حزب الله".

وقال الجيش في بيان إنه "استهدف منذ ساعات مساء أمس من خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية نحو 10 أهداف لحزب الله في سبع مناطق في جنوب لبنان".

وأضاف: "في الغارات التي تم شنها جوًّا وبرًّا تم القضاء على عنصر من حزب الله في منطقة بيت ليف، وتم تدمير مستودع أسلحة وبنى تحتية ومبان عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

وقد نعى "حزب الله" في بيان العنصر حسن حسين ملك (بدر)، قائلًا إنه من "مواليد عام 1995 وهو من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

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