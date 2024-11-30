الاحتلال يحظر التجول في مناطق بجنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال فرض حظر التجول في مناطق في جنوب لبنان من مساء اليوم حتى صباح الغد. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي ، انه يمنع بتاتًا التنقل جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد.



