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الاحتلال يستدعي لواء احتياط كامل لمواجهة حزب الله

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان
جنود إسرائيليون في جنوب لبنان
الجمعة، 18-10-2024 05:07 م
الوكيل الإخباري-  قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إنه يستدعي لواء إضافيا من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية.اضافة اعلان


وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".

وتابع أدرعي أن تجنيد اللواء " يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

سكاي نيوز
 
gnews

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