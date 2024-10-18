الاحتلال يستدعي لواء احتياط كامل لمواجهة حزب الله

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".
وتابع أدرعي أن تجنيد اللواء " يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".
سكاي نيوز
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