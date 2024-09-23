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الاحتلال يستهدف بيروت

علم دولة لبنان
لبنان
الإثنين، 23-09-2024 07:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وسط ارتفاع ضحايا القصف المستمر على لبنان.

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وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في جنوبي لبنان إثر الغارات الإسرائيلية إلى 274 شهيدا و1024 جريحا.

 
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