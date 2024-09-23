الاحتلال يستهدف بيروت

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في جنوبي لبنان إثر الغارات الإسرائيلية إلى 274 شهيدا و1024 جريحا.
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