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الاحتلال يستهدف سيارة في صيدا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستهداف سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

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وقالت مصادر لبنانية إن الشخص المستهدف في القصف الذي نفذته مسيّرة إسرائيلية نجا من محاولة الاغتيال.


يأتي الاستهداف في إطار عمليات اغتيال إسرائيلية متكررة لعناصر من حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى في لبنان.

 
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