الاحتلال يستهدف سيارة في صيدا

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستهداف سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

اضافة اعلان



وقالت مصادر لبنانية إن الشخص المستهدف في القصف الذي نفذته مسيّرة إسرائيلية نجا من محاولة الاغتيال.