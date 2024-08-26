الاحتلال يستهدف سيارة في صيدا

وقالت مصادر لبنانية إن الشخص المستهدف في القصف الذي نفذته مسيّرة إسرائيلية نجا من محاولة الاغتيال.
يأتي الاستهداف في إطار عمليات اغتيال إسرائيلية متكررة لعناصر من حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى في لبنان.
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