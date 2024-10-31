الاحتلال يصدر أمر إخلاء جديداً لبعلبك اللبنانية لليوم الثاني

وكان جيش الاحتلال أصدر أمس الأربعاء أمراً بالإخلاء لأهالي مدينة بعلبك ، نظراً لاستمرار العمليات العسكرية في المدينة بحسب البيان الإسرائيلي .
ولا تزال المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغلات الاحتلال في الجنوب اللبناني الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين عناصر الحزب وجنود الاحتلال .
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