 
الخميس 2024-10-31 04:03 م
 

الاحتلال يصدر أمر إخلاء جديداً لبعلبك اللبنانية لليوم الثاني

جانب من الدمار في بعلبك
جانب من الدمار في بعلبك
الخميس، 31-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمراً بالإخلاء لسكان مدينة بعلبك اللبنانية والمناطق المحيطة بها، لليوم الثاني على التوالي.

وكان جيش الاحتلال أصدر أمس الأربعاء أمراً بالإخلاء لأهالي مدينة بعلبك ، نظراً لاستمرار العمليات العسكرية في المدينة بحسب البيان الإسرائيلي .

ولا تزال المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغلات الاحتلال في الجنوب اللبناني الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين عناصر الحزب وجنود الاحتلال .

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وكالات

 
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