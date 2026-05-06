الأربعاء 2026-05-06 11:02 ص

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
ارشيفية
 
الأربعاء، 06-05-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان.


ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان كوثرية السياد, الغسانية, مزرعة الداودية, بدياس, ريحان, زلاية, البازورية, حاروف, حبوش, انصارية, قلاويه, دير الزهراني.

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوبي لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.
 
 


