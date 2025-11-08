الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

وجاء في البيان: "في وقت سابق من اليوم السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي إرهابيا من حزب الله في منطقة برعشيت بجنوب لبنان وقتله".
وأضاف البيان: "كان الإرهابي متورطا في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة، وشكلت أفعاله انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وتابع: "سيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته لإزالة التهديدات التي يتعرض لها مواطنو إسرائيل".
ومع تصاعد الغارات والتهديدات تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد لدائرة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين.
روسيا اليوم
-
