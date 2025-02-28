 
الجمعة 2025-02-28 02:52 م
 

الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

حزب الله
حزب الله
الجمعة، 28-02-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ هجومًا بتوجيه من شعبة الاستخبارات الإسرائيلية على منطقة الهرمل في لبنان، أسفر عن اغتيال محمد مهدي شاهين، أحد قادة حزب الله.اضافة اعلان



ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، كان شاهين يشغل دورًا رئيسيًا في تنسيق صفقات لشراء وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية.

 
gnews

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