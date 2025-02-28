الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، كان شاهين يشغل دورًا رئيسيًا في تنسيق صفقات لشراء وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية.
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