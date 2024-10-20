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الاحتلال يعلن القضاء على 3 عناصر "بارزين في حزب الله

لحظة قصف طيران الاحتلال هدفاً في الضاحية الجنوبية بلبنان
لحظة قصف طيران الاحتلال هدفاً في الضاحية الجنوبية بلبنان
الأحد، 20-10-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه "هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله اللبناني، وورشة إنتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت وقضى على ثلاثة مخربين بارزين في ⁧الحزب".اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغارت طائرات حربية في ساعات الصباح وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب ورشة إنتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت".

وأضاف البيان "هاجمت طائرات حربية وقضت في منطقة شرق تبنين على المدعو الحاج عباس سلامة، القيادي البارز في جبهة الجنوب، لقد أدار المدعو سلامة القتال في منطقة بنت جبيل ولعب دورا في تنفيذ مخططات أرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل، كما شغل في الماضي مناصب عديدة في جبهة الجنوب لحزب الله الإرهابي".

وتابع: "كما تم القضاء على المخربين المدعو رضا عباس عواضة، الذي كان يعتبر خبيرا في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله والمخرب المدعو أحمد علي حسين، الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم إنتاج كان يهم بعمليات تسلح حزب الله بوسائل قتالية استراتيجية، لقد خضع المدعو حسين إلى عمليات تأهيل معمقة في إيران".

وأشار البيان إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار "أنشطة جيش الدفاع والمؤسسة الأمنية واسعة النطاق ضد جهود حزب الله للتسلح بأسلحة ووسائل قتالية لاستهداف قدرات جيش الدفاع".

روسيا اليوم
 
gnews

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