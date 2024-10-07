الاحتلال يعلن مقتل جنديين في اشتباك على الحدود اللبنانية

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل جندي إسرائيلي ثانٍ خلال اشتباك على الحدود اللبنانية في سياق المعارك الدائرة.

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