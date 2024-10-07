الاحتلال يعلن مقتل جنديين في اشتباك على الحدود اللبنانية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل جندي آخر في نفس الاشتباك، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.
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