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الاحتلال يعلن مقتل جنديين في اشتباك على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 07-10-2024 08:43 م

الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل جندي إسرائيلي ثانٍ خلال اشتباك على الحدود اللبنانية في سياق المعارك الدائرة.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل جندي آخر في نفس الاشتباك، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

 
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