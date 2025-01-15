الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان

10:28 ص

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الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منازل وجرفت طرقا في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس، جنوب لبنان. اضافة اعلان





وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون.



وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27/11/2024.



