الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون.
وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27/11/2024.
-
أخبار متعلقة
-
يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية.. الشرطة تعتقل الرئيس
-
رويترز: "تيك توك" تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل
-
حرائق لوس أنجلوس..تحذير بالإخلاء للآلاف ووقف جوائز "هوليوود"
-
أمريكا ترفع كوبا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب..وهافانا ترحب
-
بوشكوف: ترامب يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا
-
العدل الدولية تعلن استقالة اللبناني نواف سلام
-
فرق الإطفاء في لوس أنجلوس تتأهب لعودة الرياح الشديدة
-
مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة