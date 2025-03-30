الاحتلال يفرج عن مزارعين سوريين اعتقلهم غربيّ درعا

وجاءت عملية الإفراج عقب نقل المزارعين إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية، قبل أن يتلقى الهلال الأحمر وعوداً من جانب الاحتلال بالإفراج عنهم خلال ساعات، بحسب "تجمع أحرار حوران".
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