الأحد 2025-03-30 01:14 ص
 

الاحتلال يفرج عن مزارعين سوريين اعتقلهم غربيّ درعا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 30-03-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري-   أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 29 آذار، عن ثمانية مزارعين من أبناء قرية كويّا، بعد ساعات من اعتقالهم في أثناء عملهم في الأراضي الزراعية بوادي اليرموك غربي درعا.اضافة اعلان


وجاءت عملية الإفراج عقب نقل المزارعين إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية، قبل أن يتلقى الهلال الأحمر وعوداً من جانب الاحتلال بالإفراج عنهم خلال ساعات، بحسب "تجمع أحرار حوران".
 
gnews

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