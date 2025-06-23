الاحتلال يهاجم 6 مطارات عسكرية إيرانية في هجمات دقيقة

09:30 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه نجح في تعطيل القدرة التشغيلية لستة مطارات عسكرية داخل إيران، موزعة على مناطق الوسط والشرق والغرب، وذلك ضمن موجة من الضربات الجوية الدقيقة التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء المواجهة. اضافة اعلان





وتواصل إيران من جهتها توجيه الضربات للكيان الصهيوني عبر الهجمات الصاروخية للمواقع العسكرية واللوجستية والمطارات الإسرائيلية والقواعد العسكرية أيضاً .





