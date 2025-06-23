الإثنين 2025-06-23 10:58 ص
 

الاحتلال يهاجم 6 مطارات عسكرية إيرانية في هجمات دقيقة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه نجح في تعطيل القدرة التشغيلية لستة مطارات عسكرية داخل إيران، موزعة على مناطق الوسط والشرق والغرب، وذلك ضمن موجة من الضربات الجوية الدقيقة التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء المواجهة.اضافة اعلان


وتواصل إيران من جهتها توجيه الضربات للكيان الصهيوني عبر الهجمات الصاروخية للمواقع العسكرية واللوجستية والمطارات الإسرائيلية والقواعد العسكرية أيضاً .
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية إطلاق صافرة انتهاء الخطر في الأردن

ل

عربي ودولي مع النقص المستمر في الأفراد.. ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإلزامي

رببرب

منوعات وفاة المؤثرة التركية نيهال تشاندان بعد صراع مع فقدان الشهية العصبي

جانب من عمليات الرصد

أخبار محلية هيئة الطاقة: رصد إشعاعي متواصل بأحدث التقنيات وطمأنينة كاملة للمواطنين

ل

فلسطين الأونروا: نواجه عجزا بـ 200 مليون دولار يهدد عملياتنا بجميع مناطق الخدمة

ل

أخبار محلية الحسين للسرطان يجري عملية نوعية لاستئصال ورم عنقي

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: طائرة إسرائيلية تغير مسارها قبل الهبوط بمطار بن غوريون



 
 





الأكثر مشاهدة