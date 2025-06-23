الاحتلال يهاجم 6 مطارات عسكرية إيرانية في هجمات دقيقة

وتواصل إيران من جهتها توجيه الضربات للكيان الصهيوني عبر الهجمات الصاروخية للمواقع العسكرية واللوجستية والمطارات الإسرائيلية والقواعد العسكرية أيضاً .
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