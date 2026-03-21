الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

السبت، 21-03-2026 08:24 م
الوكيل الإخباري-   نشرت أجهزة الاستخبارات الأميركية تقريرًا عن التهديدات الرئيسية للأمن الأميركي لعام 2026، وفيه تناولت بشكل خاص التهديدات النووية من: الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وباكستان.اضافة اعلان


وجاء في الوثيقة: "لا تزال قوة الردع النووي القوية للولايات المتحدة تضمن أمننا هنا في الداخل. ومع ذلك، فإن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وباكستان تقوم بالبحث والتطوير لمجموعة من أنظمة إطلاق الصواريخ الجديدة والمتقدمة أو التقليدية ذات الرؤوس النووية والتقليدية القادرة على ضرب أرضنا".

علاوة على ذلك، يزعم التقرير أنه على الرغم من الانتشار المتزايد للطائرات الهجومية بدون طيار، فإن الصين وإيران وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا ستواصل "إعطاء الأولوية للصواريخ المتقدمة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للولايات المتحدة".

في يناير الماضي، أصدر البنتاغون "استراتيجية الدفاع القومي 2026" الجديدة، التي تضع الدفاع عن الأراضي الأميركية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.

وخلال إعلانه عن الوثيقة، شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على إحياء "مبدأ مونرو" لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية ومكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني والأصول البحرية في الكاريبي.

روسيا اليوم 
 
 


