الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان اجتماع المجلس الوزاري المصغر والحكومة الاسرائيلية للتصديق على الاتفاق قد يؤجل إلى مساء السبت.

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