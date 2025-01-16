الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت

واضافت ان تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ يوم الأحد بل الاثنين.
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