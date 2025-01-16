 
الخميس 2025-01-16 10:56 م
 

الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 16-01-2025 10:41 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان اجتماع المجلس الوزاري المصغر والحكومة الاسرائيلية للتصديق على الاتفاق قد يؤجل إلى مساء السبت.

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واضافت ان تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ يوم الأحد بل الاثنين.

 
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