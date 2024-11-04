الاعلام العبري: اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي

ومن جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في التحقيقات أن تسريب الوثائق عرض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة اللبنانية: 3002 من الشهداء و13492 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
الاعلام العبري: إطلاق 70 صاروخا من لبنان منذ الصباح
-
قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق
-
الاحتلال : إصابة 5261 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب
-
تركيب سياج فولاذي حول البيت الأبيض والكابيتول
-
بزشكيان: لم نسعَ إلى الحرب ولا نخشاها
-
الأولى من نوعها .. مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا
-
إيران تهدد بهجوم "معقد" واستخدام "أسلحة أقوى" في ردها المحتمل