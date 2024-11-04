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الاعلام العبري: اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 04-11-2024 09:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك اشتباها بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


ومن جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في التحقيقات أن تسريب الوثائق عرض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر.
 
gnews

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