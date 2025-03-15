الاعلام العبري: حماس تسعى لدق إسفين بين تل أبيب وبين واشنطن

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت، لمناقشة الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء.
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