الاعلام العبري: حماس تسعى لدق إسفين بين تل أبيب وبين واشنطن

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ13 بأن تل أبيب تدّعي أن إطلاق حماس أسيرا إسرائيليا يحمل الجنسية الأميركية يهدف إلى دق إسفين بينها وبين واشنطن. اضافة اعلان





وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت، لمناقشة الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء.