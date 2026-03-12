الخميس 2026-03-12 02:38 ص

الامارات : تعاملنا مع 15 الف مسيرة إيرانية

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج
الخميس، 12-03-2026 01:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية الإماراتية انها تعاملت، الأربعاء، مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و39 طائرة مسيرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وأضافت أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر  تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة.
 
 


