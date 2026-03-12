الامارات : تعاملنا مع 15 الف مسيرة إيرانية

وأضافت أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة.
