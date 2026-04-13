البابا لاوون: لا أخشى إدارة ترامب ولا أنوي الدخول في جدال معه

الإثنين، 13-04-2026 12:32 م
الوكيل الإخباري-  قال البابا لاوون الرابع عشر، الاثنين، إنه لا يخشى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا ينوي الدخول في جدال معه.اضافة اعلان


وأشار البابا إلى أنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب بعدما تعرض زعيم الكنيسة التي يصل عدد أتباعها إلى 1.4 مليار شخص لهجوم مباشر من الرئيس ترامب.

وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ أول بابا أمريكي جولة تستغرق 10 أيام تشمل أربع دول أفريقية، قال البابا أيضا إن الرسالة المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".

وأضاف بابا الفاتيكان "لا أريد الدخول في جدال معه... أعتقد أن رسالة الإنجيل يجب ألا يساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض".

وتابع "سأواصل رفع صوتي عاليا ضد الحرب، ساعيا إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

وقال "يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم... يُقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقا أفضل".
 
 


