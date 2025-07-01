الباكستان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس، مندوب الباكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا، يُطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة الى الباكستان: غويانا واليونان والجزائر وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك والصومال وبنما.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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