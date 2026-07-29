البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 قتيلا

وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الأربعاء ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7,1 درجات الذي ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا.
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