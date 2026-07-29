البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 قتيلا

الوكيل الإخباري- تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح الأربعاء البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.

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