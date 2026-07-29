الأربعاء 2026-07-29 12:10 م

البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 قتيلا

البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 قتيلا
البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 قتيلا
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح الأربعاء البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.

اضافة اعلان


وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الأربعاء ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7,1 درجات الذي ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار

شثي

المرأة والجمال أدوات ذكية تغيّر مستقبل العناية بالبشرة في المنزل

جيش الاحتلال

عربي ودولي توغل إسرائيلي بالنبطية في لبنان

شس

المرأة والجمال كيف تختارين سيروم أفين المناسب لبشرتك؟

ثشي

تكنولوجيا آبل تعيد تصميم شاشة القفل في تحديث iOS 27

موقع إسرائيلي يتحدث عن مستوطنة قديمة في مصر ويطرح رواية مثيرة للجدل

عربي ودولي موقع إسرائيلي يتحدث عن مستوطنة قديمة في مصر ويطرح رواية مثيرة للجدل

ببيل

فن ومشاهير عاصي الحلاني يعلن استعداد ابنته للزواج وأغنية خاصة للمناسبة

سي

منوعات سينابون بعجينة التوست.. حلوى سريعة بمكونات بسيطة



 
 






الأكثر مشاهدة

 