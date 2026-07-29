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البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 وفاة

البحث عن ناجين بعد زلزال اليابان والحصيلة 13 وفاة
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:04 م
الوكيل الإخباري-    رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الأربعاء ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7,1 درجات الذي ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 وفاة مؤكدة.اضافة اعلان


وقالت للصحفيين "تم التثبت من أضرار جسيمة بما في ذلك وقوع ضحايا وانهيار مبانٍ واندلاع حرائق وأضرار لحقت بالطرقات".

وكان مسؤول في المحافظة أفاد في وقت سابق لوكالة فرانس برس بوفاة شخصين في مركز تجاري انهار أحد طوابقه، مشيرا إلى وفاة شخص ثالث جراء توقف وظائف القلب والتنفس.

ووقع انفجار في المركز الواقع في كاشيما بضاحية مدينة كوماموتو جراء الزلزال، قد يكون نتج عن تسرب غاز، ما أدى إلى انهيار سقوف وجدران فيه.

وأوضح متحدث باسم شركة إيون التي تستثمر المركز لوكالة فرانس برس أن "الانفجار وقع بعد إجلاء الزبائن والموظفين".

وقال مسؤول محلي لفرانس برس إنه تم إسعاف ثمانية أشخاص بينهم خمسة جرحى. وأشارت الحكومة إلى نشر نحو 130 شرطيا و450 عنصر إطفاء و170 عسكريا في موقع الحادث.

وذكرت تقارير أولية أن ما بين 20 و30 شخصا ما زالوا محاصرين في الداخل، لكن الشرطة قالت لقناة "إن إتش كاي" اليابانية الأربعاء إن "هذا العدد يبدو أدنى"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "بعض الموظفين ما زالوا في الداخل".

وأوضحت أن عدم وجود ممرات آمنة يجعل دخول المركز مهمة صعبة.

وأشار المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس إلى أن شخصين أصيبا بسكتة قلبية في مصنع نيبون للورق في مدينة ياتسوشيرو، إثر انهيار مدخنة في الموقع.
 
 


gnews

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