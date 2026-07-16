البحرين: أحبطنا عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

11:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأحبطت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدة نجاحها في التعامل مع التهديدات وحماية الأجواء البحرينية. اضافة اعلان







