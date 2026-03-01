البحرين: إسقاط 45 صاروخاً و9 طائرات مسيرة إيرانية

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، أوضحت القيادة العامة البحرينية، أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.
