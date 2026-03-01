البحرين: إسقاط 45 صاروخاً و9 طائرات مسيرة إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بفاعلية للهجمات الإيرانية، حيث نجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة من ضمنها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136.

