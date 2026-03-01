الأحد 2026-03-01 10:01 ص

البحرين: إسقاط 45 صاروخاً و9 طائرات مسيرة إيرانية

علم البحرين
 
الأحد، 01-03-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بفاعلية للهجمات الإيرانية، حيث نجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة من ضمنها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، أوضحت القيادة العامة البحرينية، أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

 
 


