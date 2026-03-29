البحرين: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة في آخر 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بلغ إجمالي ما جرى اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية حتى اليوم الأحد، 174 صاروخا و391 طائرة مسيرة، استهدفت أمن وسلامة البحرين.