الأحد 2026-03-29 07:10 م

البحرين: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة

البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
الأحد، 29-03-2026 06:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة في آخر 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بلغ إجمالي ما جرى اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية حتى اليوم الأحد، 174 صاروخا و391 طائرة مسيرة، استهدفت أمن وسلامة البحرين.


وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، حظر الحركة البحرية لمستخدمي سفن الصيد والنزهة، في ضوء الإجراءات المتخذة لحماية سواحل البحرين، وحفاظا على سلامتهم.

 
 


