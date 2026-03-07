البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

12:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.





وقالت القيادة العامة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تواصل التصدي لموجات متتابعة من الهجمات، مؤكدة جاهزية القوات ويقظة أفرادها في حماية أجوائها.



ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة.



كما شدّدت على ضرورة عدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تداول الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على التنبيهات والتحذيرات.



وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.





