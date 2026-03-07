البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تواصل التصدي لموجات متتابعة من الهجمات، مؤكدة جاهزية القوات ويقظة أفرادها في حماية أجوائها.
ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة.
كما شدّدت على ضرورة عدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تداول الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على التنبيهات والتحذيرات.
وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب
-
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
-
بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا
-
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر
-
الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج
-
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية إلى 16 قتيلا
-
إيران تستهدف بمسيّرات قواعد أميركية في المنطقة ومنشأة استراتيجية في إسرائيل
-
الحرس الثوري الإيراني: نحن في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن في مضيق هرمز