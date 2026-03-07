السبت 2026-03-07 01:13 م

البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أضرار ناجمة عن غارة إيرانية بطائرة مسيّرة على أحد المباني في البحرين
أضرار ناجمة عن غارة إيرانية بطائرة مسيّرة على أحد المباني في البحرين
 
السبت، 07-03-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.اضافة اعلان


وقالت القيادة العامة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي تواصل التصدي لموجات متتابعة من الهجمات، مؤكدة جاهزية القوات ويقظة أفرادها في حماية أجوائها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة.

كما شدّدت على ضرورة عدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تداول الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على التنبيهات والتحذيرات.

وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

مبان مدمرة في قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة

إطلاق صفارات الإنذار

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أضرار ناجمة عن غارة إيرانية بطائرة مسيّرة على أحد المباني في البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر السبت

البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

عربي ودولي البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا



 






الأكثر مشاهدة