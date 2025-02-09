البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية

الوكيل الإخباري- أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة واستنكارها التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وبحسب وكالة أنباء البحرين، شددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحفي على تضامن البحرين الكامل مع السعودية والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.