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البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية

البحرين
البحرين
الأحد، 09-02-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة واستنكارها التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وبحسب وكالة أنباء البحرين، شددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحفي على تضامن البحرين الكامل مع السعودية والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.


وأكدت الخارجية أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

 
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