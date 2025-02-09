البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية

وبحسب وكالة أنباء البحرين، شددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحفي على تضامن البحرين الكامل مع السعودية والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكدت الخارجية أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
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