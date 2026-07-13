البحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الاثنين، عن تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة لها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

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