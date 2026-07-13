البحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الإيرانية

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أشارت القيادة إلى أن إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين، مؤكدة أن كافة وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.
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