الإثنين 2026-07-13 05:42 م

البحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الإيرانية

علم البحرين في المنامة
البحرين
 
الإثنين، 13-07-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الاثنين، عن تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة لها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أشارت القيادة إلى أن إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين، مؤكدة أن كافة وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

 
 


gnews

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