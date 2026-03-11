البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أوضحت الهيئة في بيان، أن عملية النقل تمت بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية وضمان انسيابية العمليات الجوية.
