البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة

12:30 م

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة شؤون ‌الطيران المدني في البحرين، اليوم الأربعاء، إنها نسقت عملية ⁠نقل عدد من الطائرات بنجاح من مطار البحرين الدولي إلى مطارات بديلة. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أوضحت ‌الهيئة في بيان، ⁠أن عملية النقل تمت بهدف تعزيز ⁠الجاهزية التشغيلية وضمان انسيابية ⁠العمليات الجوية.







