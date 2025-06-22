البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- وافق البرلمان الإيراني على غلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية.

اضافة اعلان