الأحد 2025-06-22 05:10 م
 

البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأحد، 22-06-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-   وافق البرلمان الإيراني على غلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية.

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الممر المائي الإستراتيجي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان، ويقع بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية والإماراتية جنوباً. يبلغ عرضه حوالي 33 كم (18 ميلاً بحرياً) في أضيق نقطة، لكن الممرات الصالحة للملاحة لا تتجاوز 10-12 كم فقط (مقسّمة إلى ممرين بواقع 2 كم للملاحة في كل اتجاه، مع منطقة عازلة بينهما).

 
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