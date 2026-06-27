البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

وقال المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بيان إن من بين المسؤولين الـ13 الذين شملهم قرار الطرد 6 جنرالات عسكريين.
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