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البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

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الصين
 
السبت، 27-06-2026 07:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المؤتمر الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)، اليوم السبت، طرد 13 نائبا بارزا من هذه الهيئة العليا التي تضم وفقا للأرقام الرسمية 2858 نائبا.اضافة اعلان


وقال المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بيان إن من بين المسؤولين الـ13 الذين شملهم قرار الطرد 6 جنرالات عسكريين.
 
 


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