البرلمان العربي يؤكد دعمه للبحرين

البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"
السبت، 09-05-2026 10:23 م

الوكيل الإخباري- أكد البرلمان العربي تضامنه مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشددًا على أن أمن مملكة البحرين جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشدد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به خاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي.

 
 


