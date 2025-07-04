البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات

الوكيل الإخباري- دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى الاستثمار في الشباب العربي وتمكينهم من فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وآليات معالجتها.

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وأكد اليماحي خلال افتتاح البرنامج التدريبي الصيفي الذي أطلقه البرلمان العربي لشباب الجامعات، أن الاستثمار في الطاقات الشبابية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية البرلمان العربي وأيضا تمكين الشباب العربي وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على الإسهام في العمل العربي المشترك.



يُشار إلى أن البرنامج التدريبي الصيفي الذي يطلقه البرلمان العربي للشباب، سنويا، يأتي في سياق رؤية البرلمان العربي الداعمة لبناء قدرات الكوادر الشبابية العربية، من خلال منحهم الفرصة للاطلاع المباشر على آليات عمل البرلمان العربي، وطبيعة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يُعزز من وعيهم السياسي ومهاراتهم التشريعية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

