الجمعة 2025-07-04 04:05 م
 

البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى الاستثمار في الشباب العربي وتمكينهم من فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وآليات معالجتها.

اضافة اعلان


وأكد اليماحي خلال افتتاح البرنامج التدريبي الصيفي الذي أطلقه البرلمان العربي لشباب الجامعات، أن الاستثمار في الطاقات الشبابية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية البرلمان العربي وأيضا تمكين الشباب العربي وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على الإسهام في العمل العربي المشترك.


يُشار إلى أن البرنامج التدريبي الصيفي الذي يطلقه البرلمان العربي للشباب، سنويا، يأتي في سياق رؤية البرلمان العربي الداعمة لبناء قدرات الكوادر الشبابية العربية، من خلال منحهم الفرصة للاطلاع المباشر على آليات عمل البرلمان العربي، وطبيعة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يُعزز من وعيهم السياسي ومهاراتهم التشريعية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير 5 بلدات جديدة في خاركوف ودونيتسك

ل

أخبار محلية عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا

ب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ا

عربي ودولي الشرطة البريطانية تعتقل نحو 2000 شخص في حملة صارمة ضد المخدرات

ا

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تتراجع مع اقتراب انتهاء فترة تعليق رسوم ترامب

ا

أخبار محلية حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية" في إربد

ا

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات



 
 





الأكثر مشاهدة