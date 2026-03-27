البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية

الوكيل الإخباري- أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الممنهجة ضد عدد من الدول العربية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.





وقال، إن الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران ضد عدد من الدول العربية منذ بدء الحرب، بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، تعكس نهجًا عدائيًا متكررًا لا يقيم وزنًا لحرمة السيادة الوطنية أو سلامة المدنيين.



وأضاف، أن استهداف منشآت البنية التحتية، وما أسفرت عنه هذه الهجمات من سقوط ضحايا أبرياء، يكشف بوضوح استخفاف المسؤولين في إيران بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرارًا على نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة.



وحمّل رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات، ووضع حد للسياسات العدوانية الإيرانية ضد الدول العربية، وما تشكله من تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.



كما جدد دعم البرلمان العربي الكامل والمطلق لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والدفاع عن أراضيها ومقدرات شعوبها، وفقًا للقانون الدولي وحق الدفاع الشرعي عن النفس.







